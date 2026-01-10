150 की रफ्तार ने बिखेर दिए सपने: जयपुर के खरवास सर्कल पर तेज रफ्तार ऑडी ने कुचले 16 लोग

जयपुर। जयपुर के मानसरोवर स्थित खरवास सर्कल पर हुए ऑडी कार हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। अनियंत्रित कार ने 15 लोगों को चपेट में ले लिया। इसमें से एक ने दम तोड़ दिया। रोज़ी-रोटी की तलाश में जयपुर आए लोग इस हादसे का शिकार हो गए और देखते ही देखते खुशहाल शाम चीख-पुकार में बदल गई।