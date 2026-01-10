150 की रफ्तार ने बिखेर दिए सपने: जयपुर के खरवास सर्कल पर तेज रफ्तार ऑडी ने कुचले 16 लोग

जयपुर। जयपुर के मानसरोवर स्थित खरवास सर्कल पर हुए ऑडी कार हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। अनियंत्रित कार ने 15 लोगों को चपेट में ले लिया। इसमें से एक ने दम तोड़ दिया। रोज़ी-रोटी की तलाश में जयपुर आए लोग इस हादसे का शिकार हो गए और देखते ही देखते खुशहाल शाम चीख-पुकार में बदल गई।
प्रत्यक्षदर्शी भूपेंद्र जाट ने बताया कि तेज रफ्तार ऑडी कार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे मौजूद लोगों व ठेलों को कुचलती चली गई। भूपेंद्र के अनुसार, उसने खुद चार लोगों को ऑडी कार के नीचे से निकालने में मदद की। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एंबुलेंस के लिए इंतजार करना पड़ा, जिससे घायलों को समय पर इलाज मिलने में दिक्कत हुई। बाद में घायलों को एसएमएस मेडिकल कॉलेज और जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी होने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा एसएमएस अस्पताल पहुंच गए।
डॉ दीपक माहेश्वरी ने बताया कि इस हादसे में कुल पांच घायल भर्ती किए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति को हाथ में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। शेष घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि हादसे के शिकार लोगों का उपचार सरकार की प्राथमिकता है। आरोपी चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए पुलिस को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
