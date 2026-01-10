तस्वीरों में देखें: जयपुर में कार का कहर, 10 सेकेंड में लोहामंडी जैसा मंजर, थाली में खाना और सामने मौत, पल भर में सब बिखर गया

हाल ही में विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास लोहा मंडी कट पर शराब के नशे में तेज रफ्तार डंपर दौड़ा रहे चालक ने एक के बाद एक करके 14 लोगों को कुचल दिया था और कई लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी शहर में वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी है। कई लोग तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं।