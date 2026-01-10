तस्वीरों में देखें: जयपुर में कार का कहर, 10 सेकेंड में लोहामंडी जैसा मंजर, थाली में खाना और सामने मौत, पल भर में सब बिखर गया

Jaipur Audi Car Accident (Patrika Photo)
Jaipur Audi Car Accident: जयपुर: मानसरोवर के खरवास सर्कल पर अन्य दिनों की तरह सब कुछ समान्य था और लोग रोज की तरह वहां थड़ी-ठेलों पर खाना खा रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही पल में यहां खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। कुछ थड़ी-ठेले वाले काम बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे।
इसी दौरान चौराहे पर 100 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से लग्जरी कार आई और थड़ी-ठेलों पर खाना खा रहे लोगों व मजदूरों को कुचलते हुए निकल गई। 10 सेकेंड में खरवास सर्कल पर लोहामंडी जैसा मंजर नजर आने लगा। चारों ओर घायलों की चीख पुकार मची हुई थी।
कार की टक्कर से लहूलुहान हुए लोग सड़क पर पड़े कराह रहे थे। चीख सुनकर दुकानदार व लोग सर्कल की ओर दौड़ पड़े और घायलों को संभाला। किसी ने पुलिस को हादसे की सूचना दी तो किसी ने आसपास रह रहे परिचितों को सूचना देकर तत्काल खरवास सर्कल पर पहुंचने को कहा।
हाल ही में विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास लोहा मंडी कट पर शराब के नशे में तेज रफ्तार डंपर दौड़ा रहे चालक ने एक के बाद एक करके 14 लोगों को कुचल दिया था और कई लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी शहर में वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी है। कई लोग तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई थड़ी-ठेलों को चपेट में लेने के बाद कार एक पेड़ से टकराकर रुक गई। इसी कार के नीचे एक युवक फंस गया था, जिसे लोगों ने कार टेढ़ी करके निकाला। मौके पर बड़ी संख्या में ठेले खड़े थे और 50-60 लोग भी मौजूद थे।
यदि कार नहीं रुकती तो और भी कई लोग उसकी चपेट में आ जाते। कार चालक ने शराब पी रखी थी या फिर किसी अन्य नशे में था, इस संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है।
हादसे में घायल सूप का ठेला लगाने वाले मृदुल पंवार ने बताया कि वह बर्तन साफ कर रहा था। तभी तेजी से एक कार आई। जब तक वह संभलता तब तक कार ने टक्कर मार दी और उसे उछाल दिया। वह रोड पर 10 फीट दूर जाकर गिरा।
प्रत्यक्षदर्शी भूपेंद्र जाट ने बताया कि उसने चार लोगों को टक्कर मारने वाली कार के नीचे से निकला। कार की स्पीड काफी थी। दुर्घटना के साथ ही मौके पर चीखे गूंज उठी। पवन सिंह ने बताया कि कार में चार लोग थे, हादसे के बाद सभी भाग रहे थे। हमने पकड़ा, ऐसा लग रहा था वो नशे में थे।
-उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
-मंत्री जवाहर सिंह बेढम
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर
-सीएम भजनलाल शर्मा के पुत्र
-पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल
-सीएमओ के कई अधिकारी
हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ कार को आग लगाने पर उतारू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत किया।
गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि अभी हादसे के शिकार हुए लोगों का उपचार प्राथमिकता है। साथ ही आरोपी पर एक्शन के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में 5 घायल पहुंचे हैं। इनमें से एक के सिर और दूसरे के स्पाइन में चोट है।
-रॉबिन सिंह (26) : सिर में चोट
-दीपक खारुल : गर्दन में फ्रैक्चर
-राकेश (22) : पैर में फ्रैक्चर
-दीवान गुर्जर (35) : रीड की हड्डी टूटी
-पारस : सिर और कमर में चोट
-मृदुल पंवार जयपुरिया : पैर में फ्रैक्चर, पसलियों में चोट
एसएमएस के घायलों में तीन मालपुरा, एक जालोर और एक मध्यप्रदेश का निवासी है। हादसे में घायल होकर जयपुरिया अस्पताल पहुंचे देशराज, छोटेलाल, राजेश और धर्मराज को प्राथमिक उपचार के बाद छुटटी दे दी गई। मृदुल के अलावा एक अन्य घायल थानागाजी निवासी देशराज का भी यहां इलाज चल रहा है।
