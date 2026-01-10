10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

तस्वीरों में देखें: जयपुर में कार का कहर, 10 सेकेंड में लोहामंडी जैसा मंजर, थाली में खाना और सामने मौत, पल भर में सब बिखर गया

Jaipur Accident: राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित खरवास सर्कल पर तेज रफ्तार लग्जरी कार ने शुक्रवार रात नौ बजे थड़ी-ठेलों के पास बैठे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 10, 2026

Jaipur Audi Car Accident

Jaipur Audi Car Accident (Patrika Photo)

Jaipur Audi Car Accident: जयपुर: मानसरोवर के खरवास सर्कल पर अन्य दिनों की तरह सब कुछ समान्य था और लोग रोज की तरह वहां थड़ी-ठेलों पर खाना खा रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही पल में यहां खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। कुछ थड़ी-ठेले वाले काम बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे।

इसी दौरान चौराहे पर 100 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से लग्जरी कार आई और थड़ी-ठेलों पर खाना खा रहे लोगों व मजदूरों को कुचलते हुए निकल गई। 10 सेकेंड में खरवास सर्कल पर लोहामंडी जैसा मंजर नजर आने लगा। चारों ओर घायलों की चीख पुकार मची हुई थी।

कार की टक्कर से लहूलुहान हुए लोग सड़क पर पड़े कराह रहे थे। चीख सुनकर दुकानदार व लोग सर्कल की ओर दौड़ पड़े और घायलों को संभाला। किसी ने पुलिस को हादसे की सूचना दी तो किसी ने आसपास रह रहे परिचितों को सूचना देकर तत्काल खरवास सर्कल पर पहुंचने को कहा।

याद आया डंपर हादसा

हाल ही में विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास लोहा मंडी कट पर शराब के नशे में तेज रफ्तार डंपर दौड़ा रहे चालक ने एक के बाद एक करके 14 लोगों को कुचल दिया था और कई लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी शहर में वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी है। कई लोग तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं।

रुकने से बचीं कई जानें, पलटी कार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई थड़ी-ठेलों को चपेट में लेने के बाद कार एक पेड़ से टकराकर रुक गई। इसी कार के नीचे एक युवक फंस गया था, जिसे लोगों ने कार टेढ़ी करके निकाला। मौके पर बड़ी संख्या में ठेले खड़े थे और 50-60 लोग भी मौजूद थे।

यदि कार नहीं रुकती तो और भी कई लोग उसकी चपेट में आ जाते। कार चालक ने शराब पी रखी थी या फिर किसी अन्य नशे में था, इस संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है।

रमेश ठेले पर बनाता था दाल-बाटी

हादसे में घायल सूप का ठेला लगाने वाले मृदुल पंवार ने बताया कि वह बर्तन साफ कर रहा था। तभी तेजी से एक कार आई। जब तक वह संभलता तब तक कार ने टक्कर मार दी और उसे उछाल दिया। वह रोड पर 10 फीट दूर जाकर गिरा।

ये भी पढ़ें

साइबर ठगी का बड़ा मामला: राजस्थान में पहली बार पति-पत्नी डिजिटल अरेस्ट, 12 दिन तक कमरे में कैद कर किया शोषण
उदयपुर
Cyber Fraud Husband and wife digitally arrested for first time in Rajasthan

प्रत्यक्षदर्शी भूपेंद्र जाट ने बताया कि उसने चार लोगों को टक्कर मारने वाली कार के नीचे से निकला। कार की स्पीड काफी थी। दुर्घटना के साथ ही मौके पर चीखे गूंज उठी। पवन सिंह ने बताया कि कार में चार लोग थे, हादसे के बाद सभी भाग रहे थे। हमने पकड़ा, ऐसा लग रहा था वो नशे में थे।

घायलों से मिलने पहुंचे

-उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
-मंत्री जवाहर सिंह बेढम
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर
-सीएम भजनलाल शर्मा के पुत्र
-पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल
-सीएमओ के कई अधिकारी

संबंधित खबरें

RTO

जयपुर में बड़ी कार्रवाई: कबाड़ होंगे लग्जरी गाड़ियों समेत कई वाहन, 775 की RC करेंगे निरस्त, 39 पर केस दर्ज

जयगढ़ किले में रखी ऐतिहासिक जयबाण तोप, पत्रिका फोटो

Jaipur: वाघा बॉर्डर से इस तोप से दागा एक गोला लाहौर में मचा देगा तबाही, जानें जयपुर की जयबाण तोप का इतिहास

Road Accident, Road Accident in Baran, Car-Bike Accident, Car-Bike Accident in Baran, Car-Bike Accident in Rajasthan, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट, कार-बाइक एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट इन राजस्थान

Baran Accident: कार-बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का इंतजार

Udaipur: ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, 15 यात्री घायल, यूपी से गुजरात जा रही थी बस

Good News: जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और कॉरिडोर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

Jaipur Traffic will run on Delhi-Gurgaon model intersections will be signal-free

Jaipur Traffic : जयपुर में अब नहीं लगेगा जाम, दिल्ली-गुडगांव मॉडल पर दौड़ेगा ट्रैफिक, चौराहे होंगे सिग्नल फ्री

Khatu-Shyam-Ji-road-accident

Sikar Accident: राजस्थान के सीकर में भीषण हादसा, खाटूश्यामजी दर्शन को जा रहे 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

Army Day Parade

Army Day Parade: जयपुर में सड़क पर उतरे सेना के टैंक-मिसाइलें, दिखे रोबोटिक डॉग्स; जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

Army-Day-parade-1

Army Day Parade: रिहर्सल व परेड के दौरान जयपुर के कई मार्गों पर नो एंट्री, दर्शकों की एंट्री और पार्किंग के लिए रूट तय

jaipur-nagar-nigam

जयपुर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन: बाजारों से रेलवे स्टेशन तक चला बुलडोजर

पुलिस न होती तो आग लगा देती भीड़

हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ कार को आग लगाने पर उतारू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत किया।

घायलों का उपचार प्राथमिकता

गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि अभी हादसे के शिकार हुए लोगों का उपचार प्राथमिकता है। साथ ही आरोपी पर एक्शन के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में 5 घायल पहुंचे हैं। इनमें से एक के सिर और दूसरे के स्पाइन में चोट है।

ये घायल एसएमएस पहुंचे

-रॉबिन सिंह (26) : सिर में चोट
-दीपक खारुल : गर्दन में फ्रैक्चर
-राकेश (22) : पैर में फ्रैक्चर
-दीवान गुर्जर (35) : रीड की हड्डी टूटी
-पारस : सिर और कमर में चोट
-मृदुल पंवार जयपुरिया : पैर में फ्रैक्चर, पसलियों में चोट

घायलों में एक मप्र का

एसएमएस के घायलों में तीन मालपुरा, एक जालोर और एक मध्यप्रदेश का निवासी है। हादसे में घायल होकर जयपुरिया अस्पताल पहुंचे देशराज, छोटेलाल, राजेश और धर्मराज को प्राथमिक उपचार के बाद छुटटी दे दी गई। मृदुल के अलावा एक अन्य घायल थानागाजी निवासी देशराज का भी यहां इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

कोटा पुलिस और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के बीच मुठभेड़, 5 मिनट तक होती रही फायरिंग, किशनपुरा गांव बना छावनी
कोटा
Kota Police History Sheeter Encounter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 04:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / तस्वीरों में देखें: जयपुर में कार का कहर, 10 सेकेंड में लोहामंडी जैसा मंजर, थाली में खाना और सामने मौत, पल भर में सब बिखर गया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: राजस्थान में अगले 2-3 दिन कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट, 100 मीटर तक रह सकती है विजिबिलिटी

IMD Alert Cold Day and Dense Fog to Grip Rajasthan
जयपुर

जयपुर में बेकाबू लग्जरी कार का तांडव: 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 100 मीटर तक कुचलती गई

Jaipur Audi Car Accident
जयपुर

150 की रफ्तार ने बिखेर दिए सपने: जयपुर के खरवास सर्कल पर तेज रफ्तार ऑडी ने कुचले 16 लोग

जयपुर

जयपुर में ऑडी सड़क पर मचाया हाहाकार: मानसरोवर के खरवास सर्किल पर 30 मीटर तक मची तबाही, 1 की मौत, 16 घायल

जयपुर

RAS New Syllabus: आरएएस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आरपीएससी ने जारी किया आरएएस परीक्षा का नया सिलेबस

Rajasthan Assistant Prosecution Officer exam Only 4 candidates passed while 2696 candidates failed matter has reached High Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.