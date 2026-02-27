Rajasthan: राइट टू हेल्थ से फ्री बिजली तक… PM मोदी के अजमेर दौरे से पहले गहलोत ने याद दिलाए पुराने चुनावी वादे

1. देश का पहला स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनने के बाद भी भजनलाल सरकार ने राइट टू हेल्थ के नियम लागू नहीं किए।

2. ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट भी ठंडे बस्ते में पड़ा है।

3. राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का नाम बदलने के साथ ही लाभार्थियों की संख्या 500 से घटाकर मात्र 150 कर दी गई।

4. इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई कर दिया। लेकिन, केंद्रों पर कुप्रबंधन के कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है।

5. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को उसके दूसरे फेज में ही बंद कर दिया गया।

6. कांग्रेस राज की 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ दिया, जिससे इसके फायदे नए कंज्यूमर्स तक ही सीमित रहे।

7. गहलोत ने अन्नपूर्णा राशन किट, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और आरजीएचएस को लेकर भी चिंता जताई।