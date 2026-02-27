एक आंख गंवाने के बाद दूसरी पर खतरा, आंख के कैंसर से पीड़ित 2 साल की बच्ची, जयपुर में इलाज से लौटी उम्मीद

जयपुर। दो साल की एक बच्ची की आंख बचाने में डॉक्टरों को सफलता मिली है। बच्ची की आंख में एक दुर्लभ और तेजी से फैलने वाला कैंसर पाया गया था। जिसे रेटिनोब्लास्टोमा डायग्नोस हुआ था। यह एक रेयर और तेजी से फैलने वाला आई कैंसर है। जो लगभग 18,000 बच्चों में से 1 को होता है। इस बीमारी के कारण पहले उसकी बाईं आंख खराब हो गई थी। इसके बाद जांच में पता चला कि दाहिनी आंख पर भी बीमारी का असर शुरू हो गया है। इससे बच्ची के पूरी तरह अंधा होने का खतरा पैदा हो गया था। परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता यही थी कि बच्ची की बची हुई आंख की रोशनी कैसे बचाई जाए।