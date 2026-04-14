Rajasthan Politics : BJP MLA स्वामी बालमुकुंद आचार्य का ‘समरसता अवतार’, डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से नहलाया, देखें Viral Video

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवामहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अवसर था भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती का, जिसे भारतीय जनता पार्टी 'समरसता पर्व' के रूप में मना रही है। इस मौके पर स्वामी बालमुकुंद आचार्य का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहाँ उन्होंने न केवल स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि बाबा साहेब की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर सनातन और संविधान के संगम की एक नई तस्वीर पेश की।