खबर ज़रा हटके: अशोक गहलोत बने ‘कॉन्टेंट क्रियेटर’, चलती कार से बनाने लगे वीडियो ! जानें क्या है ‘गज़ब’ वजह?

दिलचस्प बात यह रही कि वह बाइक सवार अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अहसास नहीं था कि जिस नेताजी की तस्वीर उसके बैग पर है, वही साक्षात पीछे आ रही गाड़ी से उसका वीडियो बना रहे हैं। गहलोत ने उस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, मानो वे यह देख रहे हों कि उनकी मेहनत का फल आज भी जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।