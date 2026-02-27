मानसरोवर में सड़कें छोटी नहीं, कब्जे बड़े हैं….सड़क 60 फीट, सफर 20 फीट में ही

जयपुर. मानसरोवर क्षेत्र में मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी गलियों तक अतिक्रमण राहगीरों और वाहनों के लिए बड़ी बाधा बन गया है। 40 से 60 फीट चौड़ी सड़कों पर भी वाहनों के आवागमन के लिए मुश्किल से 20 से 30 फीट जगह बची है। पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ कहीं दिखाई नहीं देते। 30 फीट चौड़ी गलियों में भी अतिक्रमण का बुरा हाल है। पत्रिका रिपोर्टर ने गुरुवार को इन सड़कों का जायजा लिया तो हर जगह रैम्प, चबूतरे और गार्डन बने मिले। कई घरों के बाहर रैलिंग लगाकर गार्डन विकसित किए गए हैं, वहीं रैम्प पर गाड़ियां खड़ी मिलीं।