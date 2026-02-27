Bride Scam: शादी के नाम पर दुल्हन की सौदेबाजी कर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

Crime News: जयपुर. शादी के नाम पर दुल्हन की सौदेबाजी कर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के एक वांछित आरोपी को सीआईडी क्राइम ब्रांच राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मानसरोवर इलाके से दबोचा। पकड़ा गया आरोपी महावीर सुथार मूल रूप से टोंक जिले के उनियारा का निवासी है और लंबे समय से फरार चल रहा था।