15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में IPL मैच से पहले एक्शन मोड में कलक्टर, RR-BCCI सहित स्पोर्ट्स काउंसिल को दिए सख्त निर्देश

IPL 2026 Match In Jaipur: जयपुर में आईपीएल 2026 मैचों के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, व्यवस्था और दर्शकों की सुविधाओं से जुड़े सभी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 15, 2026

Jaipur IPL 2026, Rajasthan Royals news, Jaipur stadium arrangements, IPL match safety guidelines, Human Rights Commission IPL directives, Rajasthan cricket news, IPL 2026 security arrangements, Jaipur district collector news, stadium facilities Jaipur IPL, disabled facilities IPL stadium, Rajasthan sports updates, IPL ticket arrangements Jaipur, crowd management IPL India, Jaipur breaking news, IPL medical arrangements stadium

बैठक करते जिला कलक्टर संदेश नायक। फोटो- पत्रिका

जयपुर। जयपुर के जिला कलक्टर संदेश नायक ने राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के जयपुर में होने वाले मैचों के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संदेश नायक ने आयोग की ओर से आईपीएल 2026 के आयोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों तथा जयपुर में आईपीएल के आयोजन के दौरान दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए समस्त निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में उनकी अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए।

यह वीडियो भी देखें

यह निर्देश दिए

उन्होंने आयोग की ओर से आईपीएल 2026 के आयोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधक, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं बीसीसीआई के प्रतिनिधियों को दिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, अवयस्क बच्चों और नन्हें बालकों के लिए यथायोग्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, दिव्यांगों के लिए दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए पृथक से रैम्प की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

साथ ही दिव्यांगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने, पश्चिम ब्लॉक क्षेत्र में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैम्प की व्यवस्था करने, उचित मूल्य पर मैच टिकट उपलब्धता सुनिश्चित करने, सुरक्षा की दृष्टि से आकस्मिक आपात व्यवस्था सुनिश्चित करने और दिन के समय आयोजित होने वाले मैचों में दर्शकों के लिए निशुल्क पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।

खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच हो

जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैच के आयोजन के दौरान परोसे जाने वाले भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच करने तथा अस्थाई रसोइयों में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा एवं बचाव की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एंबुलेंस मय प्रशिक्षित चिकित्सकीय दल की तैनाती हो

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को स्टेडियम में एंबुलेंस मय प्रशिक्षित चिकित्सकीय दल की तैनाती करने, अलग-अलग स्थानों पर मेडिकल कियोस्क स्थापित करने, स्वच्छता व्यवस्था एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सुरक्षा की दृष्टि से दर्शकों की सघन तलाशी करने, आयोजन स्थल पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन वाहनों एवं यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, दिव्यांगों के दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए पृथक से रैम्प एवं शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

साथ ही आईपीएल के दौरान भीड़ नियंत्रण, आपात स्थिति में बचाव कार्य सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर आवश्यकतानुसार डीआरटी टीम मय महिला स्वयंसेवक, सुरक्षा गार्डों तथा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को संपूर्ण आयोजन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने सहित अन्य समस्त आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 5 जिलों के 2000 गांवों और 7 शहरों के लिए राहत भरी खबर, इस साल भरेगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय
जोधपुर
Rajiv Gandhi Lift Canal project, Jodhpur reservoir project, Rajasthan water supply scheme, IGNP phase 3 reservoir, western Rajasthan water project, drinking water pipeline 200 km, Jodhpur water infrastructure, Rajasthan irrigation project, reservoir capacity 2433 MCFT, Kaylana Takht Sagar comparison, desert water supply Rajasthan, rural water supply scheme Rajasthan, urban water supply Jodhpur, Rajasthan development project water, canal based water supply system

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में IPL मैच से पहले एक्शन मोड में कलक्टर, RR-BCCI सहित स्पोर्ट्स काउंसिल को दिए सख्त निर्देश

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Refinery: राजस्थान पेट्रो ज़ोन से औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति, मजबूत होगा औद्योगिक इकोसिस्टम

Pachpadra refinery Rajasthan
जयपुर

सिरसी रोड पर JDA की कार्रवाई: व्यापारियों ने मांगा 15 दिन का समय, जेडीसी बोले: कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई

bulldozer action
जयपुर

Road Connectivity: ₹2000 करोड़ से राजस्थान की सड़कों को मिला बूस्ट, 800 KM हाईवे होंगे अपग्रेड

जयपुर

Subodh Agarwal: रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को भेजा गया जेल, जांच में पुराना फोन छिपाने का मामला आया सामने

subodh agarwal
जयपुर

Rajasthan News: एक ही चिता पर सगे भाइयों का अंतिम संस्कार, परिवार में मचा कोहराम

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.