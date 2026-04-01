जयपुर में IPL मैच से पहले एक्शन मोड में कलक्टर, RR-BCCI सहित स्पोर्ट्स काउंसिल को दिए सख्त निर्देश

जयपुर। जयपुर के जिला कलक्टर संदेश नायक ने राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के जयपुर में होने वाले मैचों के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संदेश नायक ने आयोग की ओर से आईपीएल 2026 के आयोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों तथा जयपुर में आईपीएल के आयोजन के दौरान दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए समस्त निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में उनकी अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए।