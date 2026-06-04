Jaipur Accident : जयपुर में ओवरस्पीड ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे डॉक्टर, चालक फरार

9 जनवरी 2026 - रिंग रोड : चर्चित तेज रफ्तार ऑडी हादसा। फुटपाथ और सड़क किनारे लोगों को कुचलने का मामला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार।

20 फरवरी 2026- इस्कॉन मंदिर-खरबास सर्कल, मानसरोवर : तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन दोस्तों को टक्कर मारी। एक की मौत, दो गंभीर घायल।

मार्च 2026- उद्योग भवन कट : तेज रफ्तार पिकअप ने रेड लाइट पर खड़े 8 वाहनों को टक्कर मारी।

23 मार्च 2026-हरमाड़ा थाना क्षेत्र : तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मारी।

13 मई 2026-रजत पथ चौराहा, न्यू सांगानेर रोड : तेज रफ्तार सफारी ने स्कूटी सवार महिला नर्स को उड़ा दिया। महिला गंभीर घायल।

मई 2026- एमआइ रोड, जयंती मार्केट चौराहा : तेज रफ्तार बार ने भीड़‌भाड़ वाले इलाके में युवक को टक्कर मारी।

1 जून 2026 (रविवार देर रात) महल रोड, जगतपुरा : तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत।