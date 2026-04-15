Rajasthan: 5 जिलों के 2000 गांवों और 7 शहरों के लिए राहत भरी खबर, इस साल भरेगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय

अधिकारियों के अनुसार, इस बार मानसून के बाद नहरबंदी के पश्चात यदि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, तो इस रिजरवायर को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद अगले साल नहरबंदी के दौरान क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हर साल गर्मियों में जलापूर्ति बाधित होने की बड़ी समस्या रही है। इससे न केवल शहरी जलापूर्ति स्थिर होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी नियमित पानी मिल सकेगा।