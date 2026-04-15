15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: 5 जिलों के 2000 गांवों और 7 शहरों के लिए राहत भरी खबर, इस साल भरेगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय

Rajiv Gandhi Lift Canal Project: राजीव गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना के तीसरे चरण का विशाल रिजरवायर इस मानसून में शुरू होने की तैयारी में है। इसके शुरू होने से लाखों लोगों को नियमित जलापूर्ति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 15, 2026

Rajiv Gandhi Lift Canal project, Jodhpur reservoir project, Rajasthan water supply scheme, IGNP phase 3 reservoir, western Rajasthan water project, drinking water pipeline 200 km, Jodhpur water infrastructure, Rajasthan irrigation project, reservoir capacity 2433 MCFT, Kaylana Takht Sagar comparison, desert water supply Rajasthan, rural water supply scheme Rajasthan, urban water supply Jodhpur, Rajasthan development project water, canal based water supply system

एआई तस्वीर

जोधपुर। राजीव गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना के तीसरे चरण का अहम हिस्सा रिजरवायर (जल संचय डिग्गियां) इस मानसून में शुरू कर दिया जाएगा। आईजीएनपी के अधिकारियों का दावा है कि यदि नहरबंदी के तुरंत बाद बढ़ी हुई क्षमता से पानी पंजाब से मिलता है, तो इसमें पानी भरने का काम शुरू किया जा सकता है। यह रिजरवायर इतना बड़ा है कि इसमें सात कायलाना-तखतसागर जितना पानी समा सकता है।

यह वीडियो भी देखें

भंडारण क्षमता 2433 एमसीएफटी

करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह रिजरवायर क्षेत्र का सबसे बड़ा जलाशय होगा। इसकी भंडारण क्षमता 2433 एमसीएफटी है, जो इसे मौजूदा जल स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम बनाती है। 118 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस रिजरवायर की परिधि लगभग 38 किलोमीटर है और इसमें तीन पॉड बनाए गए हैं, जिससे जल प्रबंधन और वितरण अधिक प्रभावी हो सके।

अधिकारियों के अनुसार, इस बार मानसून के बाद नहरबंदी के पश्चात यदि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, तो इस रिजरवायर को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद अगले साल नहरबंदी के दौरान क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हर साल गर्मियों में जलापूर्ति बाधित होने की बड़ी समस्या रही है। इससे न केवल शहरी जलापूर्ति स्थिर होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी नियमित पानी मिल सकेगा।

गेमचेंजर होगा तीसरा चरण

राजीव गांधी लिफ्ट केनाल का तीसरा चरण पश्चिमी राजस्थान के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत हिमालयी जल को लाकर जोधपुर, बाड़मेर, पाली, फलोदी और ब्यावर जिलों के करीब 76 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 200 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है।

उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण

यह पानी आमजन के साथ ही उद्योगों के लिए भी आरक्षित रहेगा। जोधपुर-पाली औद्योगिक क्षेत्र में तीसरे चरण के तहत ही पानी की आपूर्ति होगी। इससे करीब 40 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रक्षा जरूरतों के लिए भी जल आपूर्ति इसी परियोजना से होगी।

रिजरवायर की खास बातें

  • क्षमता: 2433 एमसीएफटी
  • लागत: करीब 350 करोड़ रुपए
  • क्षेत्रफल: 118 हेक्टेयर
  • परिधि: 38 किलोमीटर
  • संरचना: 3 पॉड
  • आकार: कायलाना-तखतसागर से 7 गुना बड़ा

किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

  • 76 लाख लोगों को यहीं से पानी की आपूर्ति होगी।
  • 5 जिले, जिनमें जोधपुर, बाड़मेर, पाली, फलोदी और ब्यावर लाभांवित होंगे।
  • 2000 गांव और 7 शहर कवर होंगे।
  • 200 किमी लंबी पेयजल लाइन इस रिजरवायर से जुड़कर जोधपुर तक पानी पहुंचाएगी।

इनका कहना

इस प्रोजेक्ट को पूरा कर नहरबंदी के बाद ही हम इसे भरने की स्थिति में होंगे। आगामी तीन-चार माह में हम इसका काम पूरा कर पीएचईडी को सौंप सकते हैं। यह सबसे बड़ा रिजरवायर होगा, जिससे 2 हजार गांवों तक तीसरे चरण का पानी पहुंचाया जा सकेगा।

  • मनीष विश्नोई, अधीक्षण अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (जल संसाधन विभाग)

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Track: राजस्थान में यहां बिछ रही 144.6 KM लंबी नई रेल पटरी, केंद्र सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी
धौलपुर
Dholpur Gangapur rail project, Karauli railway line news, Rajasthan rail project update, special railway project India, North Central Railway update, Dholpur Sarmathura rail line, Karauli connectivity news, railway infrastructure Rajasthan, new rail corridor Jaipur Dholpur, Gangapur City rail expansion, land acquisition railway project, rail development Rajasthan, broad gauge conversion Rajasthan, NCR railway project news, Karauli district railway demand, railway corridor Rajasthan, train connectivity Karauli, infrastructure boost Rajasthan, railway construction update, Dholpur Karauli rail news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 05:49 pm

Published on:

15 Apr 2026 05:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: 5 जिलों के 2000 गांवों और 7 शहरों के लिए राहत भरी खबर, इस साल भरेगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : MLA रविंद्र सिंह भाटी से विवाद के बीच अब MP हनुमान बेनीवाल के साथ दिखे सिंगर छोटू सिंह, जानें क्या बात हुई?

जोधपुर

हाईकोर्ट का अहम फैसला, राजस्थान में दूसरे राज्य के छात्रों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

rajasthan-high-court-reservation-rule-other-state-students-no-quota-benefit
जोधपुर

Rajasthan ACB Trap Fail : एसीबी की नाक के नीचे से फरार हुआ 'घूसखोर' हेड कांस्टेबल, 30 हज़ार की मांगी थी घूस

AI PIC
जोधपुर

Govt Scheme: राजस्थान सरकार की इस योजना में मिलती है 50 लाख तक की आर्थिक सहायता और 5000 रुपए महीना, जानें पूरी जानकारी

जोधपुर

Jodhpur Crime: जयपुर के बाद जोधपुर में बेटियों से शर्मनाक करतूत, मासूम के साथ की गंदी हरकत

Jodhpur crime news, Rajasthan crime update, minor harassment case, POCSO case Jodhpur, Jodhpur police action, crime against girls Rajasthan, molestation case Jodhpur, Rajasthan police arrest, women safety Rajasthan, Jodhpur local news, harassment incident Rajasthan, crime news Rajasthan Hindi, police investigation Jodhpur, Rajasthan breaking news, child safety news Rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.