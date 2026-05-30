Phalodi Accident: तूफानी हवा के बीच बस-कार की भिड़ंत, दो युवकों की मौत, 2 गंभीर घायलों को जोधपुर किया रेफर

इससे पहले भोजासर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल रमेश विश्नोई की सड़क हादसे में मौत से पुलिस विभाग और उनके पैतृक गांव खारा में शोक का माहौल है। ड्यूटी से अवकाश लेकर जा रहे कांस्टेबल को एक निजी बस ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल रमेश विश्नोई पुत्र बिरबलराम विश्नोई निवासी खारा बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान चैनपुरा क्षेत्र में एक निजी बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें तत्काल फलोदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।