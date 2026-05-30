Rajasthan: ₹84 के दो मिर्चीबड़ों ने खोली नामी कारोबारी की GST गड़बड़ी, ऑनलाइन बिक्री छिपाकर ले रहा था फर्जी ITC

राजस्थान सरकार ने करीब एक साल बाद स्थानीय स्तर पर जीएसटी सर्वे और छापों पर लगी रोक हटा दी है। अधिकारियों को ₹10 लाख से अधिक राजस्व हानि की आशंका वाले मामलों में सर्वे और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि बिना ठोस आधार केवल व्यापारियों को परेशान करने के उद्देश्य से कार्रवाई नहीं की जाए। कर चोरी और फर्जी बिलिंग पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल से प्रदेशभर में मुख्य कार्रवाई जयपुर स्थित एंटी इवेजन विंग ही कर रही थी।