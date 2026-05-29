Bus Fare Hike: जोधपुर में महंगाई की मार, निजी बसों का सफर हुआ महंगा, यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ

जोधपुर। महंगाई की मार अब सड़क परिवहन पर भी साफ दिखाई देने लगी है। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने निजी बस संचालकों की लागत बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। जोधपुर जिले के विभिन्न रूटों पर निजी बसों का किराया बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि कई अन्य संचालक भी जल्द किराया बढ़ाने की तैयारी में हैं। बस संचालकों का कहना है कि बीते कुछ समय में डीजल की कीमतों में कई बार वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में पुराने किराए पर बस संचालन करना घाटे का सौदा बनता जा रहा है।