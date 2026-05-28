Jodhpur News: पति की मौत के बाद पत्नी का टूटा दम, 2 दिन में घर से उठीं दो अर्थियां

जोधपुर। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाले ओमप्रकाश और आशा आखिरकार मौत के सफर में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाए। महज दो दिन के अंतराल में पति-पत्नी दोनों के निधन से परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसकी आंखें नम हो गईं। लोग दोनों के अटूट रिश्ते और आपसी प्रेम को याद कर रहे हैं। मूल रूप से नवचौकिया और वर्तमान में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-16 निवासी ओमप्रकाश दुपहिया वाहन से बॉम्बे मोटर क्षेत्र से गुजर रहे थे।