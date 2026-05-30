Phalodi Accident: छुट्टी लेकर गांव जा रहे कांस्टेबल को तेज रफ्तार बस ने कुचला, अस्पताल में मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी कार फलोदी से आऊ की ओर जा रही थी। देर रात कार सवार युवक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुके थे। तेल भरवाने के बाद जैसे ही वाहन वापस स्टेट हाईवे पर चढ़ा, चालक तेज गति के कारण नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला। बाद में निजी वाहन से दोनों घायलों को फलोदी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।