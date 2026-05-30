Rajasthan Accident: रिंग रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत, दो महिलाओं और एक बच्चे समेत चार की मौत

मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि प्रारंभिक जानकारी में सभी के जोधपुर निवासी होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार दोपहर करीब 3:40 बजे सदर थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर बासनी पुलिया के निकट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही देर बाद ट्रक के टायरों में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए काबू में कर लिया।