जोधपुर जिले में 98 Kmph की रफ्तार से आई आंधी, 1000 से ज्यादा बिजली पोल गिरे; कई इलाकों में ब्लैकआउट

जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और सूर्यनगरी जोधपुर ने इस सीजन के सबसे शक्तिशाली आंधी-तूफान का सामना किया। शाम करीब 7:15 बजे शहर में पहुंची काली-पीली आंधी ने दो घंटे तक कहर बरपाया। इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 98 किलोमीटर प्रतिघंटा दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ बारिश, बादलों की गर्जना और बिजली की चमक ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। आंधी के असर से न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ, बल्कि जोधपुर डिस्कॉम का बिजली तंत्र भी बुरी तरह लड़खड़ा गया।