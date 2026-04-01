Rajasthan News: एक ही चिता पर सगे भाइयों का अंतिम संस्कार, परिवार में मचा कोहराम

बुधवार सुबह मृतकों के शवों को गांव लाया गया। जैसे ही मृतकों के शव घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था । दोनों की एक साथ अर्थी देख हर किसी की आंखे नम थी। शोक में गांव का संपूर्ण बाजार बंद रहा । मंगलवार को दोनों भाइयों के मौत के समाचार गांव में फैलते ही शोक का माहौल छा गया और गांव में चूल्हे तक नहीं जले । बुधवार सुबह गमगीन माहौल में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया।