Refinery: राजस्थान पेट्रो ज़ोन से औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति, मजबूत होगा औद्योगिक इकोसिस्टम

Rajasthan Petro Zone: जयपुर. राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योगों के बीच मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने राजस्थान पेट्रो ज़ोन (आरपीजेड), बालोतरा में रिफाइनरी से प्राप्त फीडस्टॉक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।