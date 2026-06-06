आईना: जब भीड़ फैसला सुनाने लगे… अनिता बिश्नोई के विषाक्त पदार्थ सेवन के बाद सोशल मीडिया की दुनिया फिर कठघरे में

यह भी उतना ही सच है कि स्वतंत्रता और मर्यादा साथ-साथ चलती हैं। अपने विचार रखने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति जो अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति, समाज या सांस्कृतिक संवेदनाओं को आहत करे, वह संवाद के बजाय विवाद को जन्म देती है। सामाजिक जीवन में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का समान महत्व है। लेकिन यदि किसी सामग्री या व्यवहार पर आपत्ति है तो उसके लिए कानून हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं और न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। सोशल मीडिया की भीड़ को न्यायाधीश, अभियोजक और दंडाधिकारी-तीनों की भूमिका निभाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया।