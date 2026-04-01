Rajasthan: पिता को ले जाने लगे होमगार्ड, 5 साल का मासूम पैर से लिपटा, रोते हुए बोला-पापा को छोड़ दो, इन्हें मत पकड़ो

जानकारी के अनुसार नगरपालिका का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचा और वहां लगी गुमटियों को हटाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सब्जी विक्रेता लालचंद की गुमटी भी तोड़ दी गई। सब्जी विक्रेता लालचंद ने बताया कि पिछले 4 साल से यहां गुमटी लगाकर सब्जी बेच रहा हूं। नगरपालिका का दस्ता आया और बिना पूर्व सूचना दिए मेरी गुमटी तोड़ दी। घटना के दौरान मैं दुकान से 100 मीटर दूर मेरे मकान पर था। मुझे सूचना मिली तो मैं अपने 5 साल के बेटे को लेकर मौके पर पहुंचा। जब मैंने नगरपालिका के अधिकारी नरपत सिंह से दुकान तोड़ने का कारण पूछा और कार्रवाई का विरोध किया तो उन्होंने मुझे मेरे मासूम बेटे के सामने थप्पड़ मारा।