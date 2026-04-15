Kota Crime: प्रेम विवाह की रंजिश में दंपति पर तलवार से किया हमला, 6 आरोपी गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश थी । प्रार्थिया के भाई द्वारा 24 मार्च को आरोपी पक्ष की युवती से प्रेम विवाह किए जाने से नाराज होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया । पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर रूद्रप्रताप सिंह, भानुप्रताप सिंह, रुपेन्द्र सिंह उर्फ दीपक, लोकेश मीणा, धीरज सिंह व मान कंवर को गिरफ्तार कर लिया है । सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है । घटना में प्रयुक्त तलवार और डंडे की बरामदगी अभी शेष है, जिसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं ।