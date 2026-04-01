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Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, चना, सोयाबीन, सरसों व लहसुन तेज

लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 13000 रुपए प्रति क्विंटल रहा।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Apr 16, 2026

Kota Mandi

AI जनरेटेड फोटो

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 200000 कट्टे की रही। गेहूं मिल 15, गेहूं बेस्ट 25 रुपए मंदा रहा। चना 50, सोयाबीन 50, सरसों 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 13000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन 300 रुपए तेज रहा। खाद्य तेलों के भावों में स्थिरता रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2250 से 2300, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2350 से 2450, बेस्ट टुकड़ी 2500 से 2650, धान सुगन्धा 2800 से 3601, धान (1509 )3400 से 4200, धान (1847) 3200 से 4151, धान (1718-1885) 4000 से 4700, धान (पूसा-1) 3000 से 4300, धान (1401-1886)-4100 से 4550, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5650, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5600 से 5700, सरसों 6200 से 6751, अलसी 6800 से 7600, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2250, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी पुरानी 5000 से 5800, मैथी नई 5800 से 6250, धनिया बादामी 11000 से 11500, धनिया ईगल 11500 से 12000, धनिया रंगदार 13000 से 15000, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4800 से 5200, चना मौसमी नया 5100 से 5100, चना पेप्सी 5100 से 5251, चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2670, चंबल 2635, सदाबहार 2460, लोकल रिफाइंड 2400, दीप ज्योति 2480, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2520 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3310, कोटा स्वास्तिक 2950, सोना सिक्का 3200, कटारिया गोल्ड 2960 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 2090, अशोका 2090 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4230 से 4270 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी गिरी, सोना स्थिर

सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी में गिरावट रही। सोने में स्थिरता रही। चांदी के भाव 1000 की गिरावट के साथ 245500 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 153800 व शुद्ध सोने के भाव 154600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 153800

गोल्ड (22 k) :142407

गोल्ड (20 k) : 133739

गोल्ड (18 k) : 123040

गोल्ड (14 k) : 108310

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

16 Apr 2026 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, चना, सोयाबीन, सरसों व लहसुन तेज

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