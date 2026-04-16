AI से तैयार 2900 नामों की लिस्ट पर मचा बवाल, विवादों में आने बाद बैकफुट पर आया विभाग, जानें क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

स्कूलों में पढ़ने वाले और प्रवेश लेने वाले बच्चों के अर्थहीन नामों को बदलने और संशोधित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई 2900 नामों की सूची विवादों में आ गई है। जारी की गई सूची में ही कई ऐसे विवादित नाम सामने आ गए, जिन पर खुद अभिभावक संघों ने आपत्ति जता दी। दरअसल, यह सूची शिक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से एआई की मदद से तैयार की गई थी, लेकिन पर्याप्त मानवीय समीक्षा और सांस्कृतिक परख के अभाव में कई नामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।