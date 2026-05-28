Kota News: दरा घाटी में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान हादसा, मिट्टी में दबने से दो इंजीनियर की मौत

कोटा। दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन की डाउन लाइन में ब्लॉक पुशिंग कार्य के दौरान गुरुवार रात करीब 8 बजे मिट्टी ढहने से रेलवे के दो इंजीनियर मिट्टी में दब गए। इस पर वहां काम कर रहे श्रमिकों और लोगों ने उन्हें मिट्टी से बाहर निकाला और उपचार के लिए कोटा के एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक इंजीनियर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे इंजीनियर की गंभीर हालत में उपचार के दौरान मौत हो गई।