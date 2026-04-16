Rajasthan: बहन की डोली उठने से पहले उठेगी इकलौते भाई की अर्थी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, हेलमेट पहना होता तो बच जाती जान

Accident On State Highway 120: कोटा इटावा में स्टेट हाईवे 120 बारां-लालसोट पर चम्बल नदी के गैंता पुल पर दो बाइक में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसमें कोटा खुर्द जिला बूंदी निवासी शिवम मीणा (21) की मौके पर ही मौत हो गई। शिवम मीणा की बहन की शादी 19 अप्रेल को होनी थी जिससे पहले ही इकलौते भाई की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में बहन की डोली उठने से पहले अब भाई की अर्थी उठेगी। वहीं अक्षय मीणा (23) निवासी किशनबास थाना इटावा और भीमसिंह गुर्जर (40) निवासी सवाईमाधोपुर घायल हो गए।