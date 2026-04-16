गर्भवती से छेड़छाड़ करने वाला दाढ़ी-मूंछ कटा के पहुंचा कोर्ट, मुरैना कोर्ट में किया सरेंडर, लाएंगे जयपुर

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा के अनुसार पुलिस आरोपी राहुल राज को ग्वालियर से जयपुर लाएगी। पुलिस के अनुसार, आरोपी राहुल उर्फ राज ग्वालियर के बिजौली क्षेत्र के सरसपुरा गांव का निवासी है। उसके एक साथी शुभम उर्फ सिद्धार्थ को भी जयपुर से हिरासत में लिया गया है, जो शहर में स्पा सेंटर चलाता था। पुलिस ने उसे शरण देने के मामले में पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है।

आरोपी राहुल के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और मारपीट सहित करीब 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है। गौरतलब है कि 25 मार्च की शाम को जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर-9 में एक गर्भवती महिला के साथ अभद्रता की घटना हुई थी, जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।