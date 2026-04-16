Rajasthan Road: वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान को दिए 2 हजार करोड़ रुपए, 800 किलोमीटर हाईवे होंगे अपग्रेड

परियोजना के तहत लगभग 800 किलोमीटर चयनित राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा, ताकि वे अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बन सकें। इस परियोजना में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। भारत में पहली बार इस परियोजना में स्टेप-अप लोन मॉडल शामिल किया गया है। IBRD से प्राप्त ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 35 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल है।