Indian Railways: 2 महीने में रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, 19 जोड़ी ट्रेनों में लगाए आधुनिक एलएचबी कोच

जयपुर। रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में ट्रेनों के पारंपरिक आईसीएफ रैक को चरणबद्ध तरीके से एलएचबी रैक में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अप्रेल और मई माह में भारतीय रेलवे ने 19 जोड़ी ट्रेनों के 31 रैक एलएचबी में परिवर्तित किए हैं। इसके अलावा दो जोड़ी नई रेलसेवाओं के चार रैक भी एलएचबी कोचों से संचालित किए गए हैं।