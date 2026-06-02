Rajasthan Politics: चर्चा में गुर्जर नेता स्व. किरोड़ी बैंसला की बेटी सुनीता, जानते हैं वजह?

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सूबे की 3 खाली हो रही राज्यसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 8 जून तक सभी प्रत्याशी अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। इस चुनाव में संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर जीत पूरी तरह तय मानी जा रही है। इन 2 सीटों के लिए भाजपा आलाकमान किस चेहरे पर दांव खेलेगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था। इसी बीच पूर्व आईआरएस (IRS) अधिकारी सुनीता बैंसला के नाम ने अचानक एंट्री मारकर सबको हैरान कर दिया है।