ECLG Scheme : ईसीएलजीएस बनी उद्योगों के लिए संजीवनी, राजस्थान के एमएसएमई को मिले 1500 करोड़ रुपए

29 मई तक बैंकों ने करीब 80,000 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिनके तहत 35,194 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा 15,720 करोड़ रुपए की गारंटी भी जारी की जा चुकी है। अच्छी बात है कि बैंकों ने भी इस योजना के लिए ऋण स्वीकृतियों में तीव्र क्रियान्वयन प्रक्रिया अपनाई है। इसमें मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट के ऊपर 20 फीसदी तक अतिरिक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और आवेदन से लेकर मंजूरी तक का काम 5 से 7 दिनों के भीतर पूरा किया जा रहा है।