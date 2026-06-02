Paper Leak In Rajasthan: ‘मोस्ट वांटेड’ 15 माफियाओं की लिस्ट जारी, 10-10 हजार का इनाम घोषित, यहां देखें पूरी सूची

राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार कड़े कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस की विशेष जांच इकाई यानी स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने प्रदेश के 15 पेपर लीक माफियाओं की एक आधिकारिक सूची जारी की है। ये सभी आरोपी वर्ष 2024 के एक बड़े परीक्षा फर्जीवाड़े के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे हैं और अपनी पहचान छुपाकर पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन आरोपियों ने शिक्षक भर्ती, रीट (REET) और पटवारी भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करके लाखों-करोड़ों रुपए का काला कारोबार किया, उन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से प्रति आरोपी सिर्फ 10-10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है।