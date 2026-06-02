जयपुर में गोविंद मार्ग को 100 फीट करने में रसूखदार बने रोड़ा, बेबस दिख रहा नगर निगम

Govind Marg Widening Project: मास्टर प्लान को रौंदकर जयपुर का गोविंद मार्ग अतिक्रमण और परेशानी का मार्ग बन चुका है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इस मार्ग को मास्टरप्लान (100 फीट) के अनुरूप करने का फैसला हो चुका। राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुताबिक जयपुर नगर निगम सड़क को विकसित नहीं कर पा रहा है। पिछले 4 माह से फाइलों को रंगा जा रहा है। जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। नगर निगम की इस कछुआ चाल से मास्टरप्लान की खुलेआम हत्या हो रही है।