Rajasthan Weather Update 2 May : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, 3 घंटे में राजस्थान के 9 जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update : राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग की सुबह 7.20 बजे जारी नई भविष्यवाणी के तहत तीन घंटे में राजस्थान के 9 जिलों में ओलावृष्टि, तूफानी हवा और बारिश का डबल अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने धौलपुर जिले में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भरतपुर, डीग, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक तथा जयपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।