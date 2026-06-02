Hanuman Beniwal : सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज, इससे पूर्व सुरक्षा में की गई थी कटौती

Hanuman Beniwal : नागौर में पादूकलां पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए नेशनल हाईवे 58 पर चक्काजाम कर यातायात और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप है। पादूकलां पुलिस ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित करीब 200 से 250 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार 13 जनवरी को रियां बड़ी में एक सभा में सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक दिलीप चौधरी, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, रालोपा प्रदेश सह-प्रभारी प्रभाती लाल जाट, पूर्व चेयरमैन गिरधारीलाल माली तथा पूर्व प्रधान प्रतिनिधि चेनाराम गोदारा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया था। आरोप है कि सभा के दौरान निषेधाज्ञा के बावजूद लोगों को आंदोलन, रोड जाम और जयपुर कूच के लिए प्रेरित किया गया।