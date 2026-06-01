Nagaur: अनजान वीडियो कॉल उठाते ही ब्लैकमेल का खेल! आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसों की डिमांड शुरू

रियाश्यामदास कस्बे के एक युवक के पास शनिवार शाम एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही स्क्रीन पर एक युवती आपत्तिजनक हरकतें करने लगी और कुछ ही सेकंड में कॉल कट गया। करीब आधे घंटे बाद युवक को एक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। इसके बाद अलग-अलग नंबरों से फोन कर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 20 हजार रुपए की मांग की गई। घबराए युवक ने साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाए और राहत पाई।