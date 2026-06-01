Social Harmony: राजस्थान के इस गांव में बरसो बाद मिलेंगी बहन-बेटियां, रिश्तों में फिर घुलेगी अपनत्व की मिठास

Community Gathering: नागौर। भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलते सामाजिक परिवेश में जहां रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ती महसूस हो रही हैं, वहीं नागौर जिले के बोरावड़ के निकट एक गांव कोलाडूंगरी में होने वाला बहन-बेटी-भुवासा स्नेह मिलन समारोह रिश्तों की उसी खोती हुई आत्मीयता को फिर से जीवंत करने का प्रयास करेगा। आगामी 9 और 10 जून को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में समाज की बहन-बेटियां और भुवासाएं एक मंच पर मिलकर न केवल पुराने संबंधों को ताजा करेंगी, बल्कि नई पीढ़ी को भी पारिवारिक संस्कारों और सामाजिक परंपराओं से जोड़ने का अवसर मिलेगा।