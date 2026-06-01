दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर, गुजरात से दो गुना

राजस्थान में डेयरी क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार बना हुआ है। विशेषकर पश्चिमी और मध्य राजस्थान में पशुपालन प्रमुख आजीविका है। राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर जिले में होता है। राज्य के प्रमुख दुग्ध उत्पादक जिलों में जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर सबसे अग्रणी हैं। मवेशियों की उच्च आबादी के कारण नागौर जिला दूध उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में पशुपालक गाय और भैंस पालन के जरिए न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रदेश की दुग्ध अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं।