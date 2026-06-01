ईरान टू थार: 35 साल बाद देश को मिला नया सांप, प्रदेश में रेंग रही नई प्रजाति ‘सिसतान सैंड बोआ’

दिनेश कुमार स्वामी@ नागौर. वैज्ञानिकों ने भारत में सिसतान सैंड बोआ (एरिक्स सिसतानेंसिस) नामक सर्प प्रजाति की पहली उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रदेश के बीकानेर, चूरू और सीकर क्षेत्र में यह सांप देखा गया है। इससे पहले 1991 में व्हिटेकर बोआ को भारत की सूची में जोड़ा गया था, यानी 35 साल बाद थार की रेत ने देश को एक नया सांप दिया है। इस खोज से भारत की जैव विविधता में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह प्रजाति ईरान में पाई जाती है।