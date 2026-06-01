नागौर से हरिद्वार गई तीर्थयात्रियों की बस डंपर की टक्कर से पलटी, महिला श्रद्धालु की मौत, 37 यात्री घायल

जानकारी के अनुसार गुगराली निवासी पिंटू सिंह की एसी कोच बस श्रद्धालुओं को लेकर हरिद्वार गई थी। सोमवार सुबह शांतिकुंज के पास तेज रफ्तार डंपर ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद डंपर भी नियंत्रण खो बैठा और एक बोलेरो को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे स्थित ढाबे में जा घुसा। चपेट में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि बस को बैक करते समय यह हादसा हुआ। बस पलटते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े।