अलवर

Rajasthan: शादी की सालगिरह के दिन डंपर की टक्कर से ज्वेलर की मौत, हादसे से कुछ पहले पत्नी ने डाली थी बधाई पोस्ट

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात ट्रक यूनियन के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी।

अलवर

image

kamlesh sharma

Nov 28, 2025

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट

बहरोड़ (अलवर)। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात ट्रक यूनियन के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। डंपर कार के पास खड़े दिल्ली निवासी ज्वेलर को दो सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शुक्रवार को शादी की 15वीं सालगिरह थी। दुर्घटना से कुछ समय पहले ही मृतक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर शादी की सालगिरह पर बधाई पोस्ट की थी।

कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि ज्वालापुरी दिल्ली निवासी गौरव वर्मा पुत्र राकेश वर्मा अपने तीन दोस्त राहुल, शालू व रविन्द्र के साथ गुरुवार को दिल्ली से बहरोड़ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। गुरुवार देर रात लगभग ढाई बजे चारों दोस्त शादी में शामिल होने के बाद दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक यूनियन के पास गौरव के तीनों लघु शंका के लिए रुक गए और वह हाईवे पर कार के पास खड़ा हो गया।

तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार पत्थरों से भरे डंपर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर से गौरव डंपर के टायरों में फंस गया और चालक उसे दो सौ मीटर तक हाउसिंग सोसाइटी तक घसीटते हुए ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

कोतवाली पुलिस ने मृतक का शुक्रवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और उनकी शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

Published on:

28 Nov 2025 06:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: शादी की सालगिरह के दिन डंपर की टक्कर से ज्वेलर की मौत, हादसे से कुछ पहले पत्नी ने डाली थी बधाई पोस्ट

