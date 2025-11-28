Rajasthan: शादी की सालगिरह के दिन डंपर की टक्कर से ज्वेलर की मौत, हादसे से कुछ पहले पत्नी ने डाली थी बधाई पोस्ट

कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि ज्वालापुरी दिल्ली निवासी गौरव वर्मा पुत्र राकेश वर्मा अपने तीन दोस्त राहुल, शालू व रविन्द्र के साथ गुरुवार को दिल्ली से बहरोड़ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। गुरुवार देर रात लगभग ढाई बजे चारों दोस्त शादी में शामिल होने के बाद दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक यूनियन के पास गौरव के तीनों लघु शंका के लिए रुक गए और वह हाईवे पर कार के पास खड़ा हो गया।