अलवर में बुजुर्ग महिला से सवा करोड़ रुपए की ठगी, साइबर थाने में मामला दर्ज 

पुलिस के अनुसार मकान नंबर 149, स्कीम नंबर–1 निवासी रीटा कटारिया (76) पत्नी स्वर्गीय जगदीश कटारिया ने रिपोर्ट दी है कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच उनके पास अज्ञात कॉल आए। कॉल करने वालों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच चल रही है। ठगों ने महिला को गिरफ्तारी और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।