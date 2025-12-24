रैणी में अवैध खनन पर कार्रवाई, बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त

गौरतलब है कि रैणी क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन और परिवहन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों तहसीलदार रैणी की ओर से अवैध खननकर्ताओं पर करीब 21 लाख रुपये की पेनल्टी भी लगाई गई थी, इसके बावजूद अवैध गतिविधियों पर प्रभावी लगाम नहीं लग पाई है। क्षेत्र से प्रतिदिन अवैध खनन की बजरी से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर गुजरने की शिकायतें सामने आ रही हैं।