रैणी में अवैध खनन पर कार्रवाई, बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त

रैणी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में रैणी पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नाकाबंदी कर अवैध रूप से बजरी परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद मामले की सूचना तुरंत खनिज विभाग को दे दी गई है।
गौरतलब है कि रैणी क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन और परिवहन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों तहसीलदार रैणी की ओर से अवैध खननकर्ताओं पर करीब 21 लाख रुपये की पेनल्टी भी लगाई गई थी, इसके बावजूद अवैध गतिविधियों पर प्रभावी लगाम नहीं लग पाई है। क्षेत्र से प्रतिदिन अवैध खनन की बजरी से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर गुजरने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। नदियों और पहाड़ियों से अवैध रूप से बजरी निकालने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे भविष्य में गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खनिज विभाग की ओर से जब्त ट्रेलर के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
