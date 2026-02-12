बाघिन ST-28 की मौत पर सवाल? सरिस्का प्रबंधन कठघरे में… वन्यजीव प्रेमी पूछ रहे सवाल

सरिस्का प्रशासन की ओर से जारी प्रेसनोट में कहा गया है कि अकबरपुर रेंज नाका पृथ्वीपुरा बीट डाबली के वन क्षेत्र में 2 फरवरी को बाघिन एसटी-28 की मौत टेरिटोरियल फाइट के कारण हो गई। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस बाघिन की मौत हुई, उसकी आयु करीब 5 साल थी। उसकी टेरेटरी पहले ही बन चुकी होगी। उसकी मां एसटी- 14 की आयु भी 8 साल के आसपास रही है। ऐसे में टेरेटरी दोनों की बनी है।



ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाघिन 5 साल तक अपनी टेरेटरी नहीं बना पाई हो। टेरेटरी बनाने के बाद ही नामकरण भी होता है। ऐसे में सरिस्का के दावे एक्सपर्ट हवाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि मां-बेटी का संघर्ष 2 से 3 साल की आयु के दौरान हो सकता है, लेकिन बाद में संभावनाएं नहीं रहती हैं। इस संबंध में क्षेत्र निदेशक व डीएफओ से संपर्क नहीं हो सका।