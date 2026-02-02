सरिस्का में बाघिन एसटी-28 की मौत, बाघ-बाघिनों की संख्या घटकर 49 हुई 

सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि बाघिन के शव का पोस्टमार्टम तीन पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। जांच में बाघिन के सभी अंग सुरक्षित पाए गए, जिससे शिकार या अवैध गतिविधि की आशंका को खारिज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले साक्ष्यों में भी किसी प्रकार की संदिग्ध स्थिति सामने नहीं आई है।