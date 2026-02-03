शहर को मिल सकती है एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात

अलवर राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में अलवर शहर को स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की संभावना है। शहर को एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार जगन्नाथ मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को क्रमोन्नत कर सैटेलाइट अस्पताल में बदला जाएगा। सैटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण पर करीब 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान में अलवर शहर में काला कुआं क्षेत्र में एक सैटेलाइट अस्पताल संचालित है। यदि जगन्नाथ मंदिर पीएचसी को सैटेलाइट अस्पताल में तब्दील किया जाता है, तो शहर में सैटेलाइट अस्पतालों की संख्या बढ़कर दो हो जाएगी।