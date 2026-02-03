3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

शहर को मिल सकती है एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात

शहर को एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 03, 2026

सीएम (फाइल फोटो)

अलवर राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में अलवर शहर को स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की संभावना है। शहर को एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार जगन्नाथ मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को क्रमोन्नत कर सैटेलाइट अस्पताल में बदला जाएगा। सैटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण पर करीब 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान में अलवर शहर में काला कुआं क्षेत्र में एक सैटेलाइट अस्पताल संचालित है। यदि जगन्नाथ मंदिर पीएचसी को सैटेलाइट अस्पताल में तब्दील किया जाता है, तो शहर में सैटेलाइट अस्पतालों की संख्या बढ़कर दो हो जाएगी।

पुराने शहर में रह रहे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जगन्नाथ मंदिर पीएचसी शहर के पुराने इलाके में संचालित है, जहां प्रतिदिन 100 से 200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस पीएचसी के आसपास के क्षेत्र की जनसंख्या करीब 55 से 60 हजार है, लेकिन पास में कोई बड़ा चिकित्सा संस्थान उपलब्ध नहीं है। इस कारण मरीजों को इलाज के लिए या तो काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल या फिर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर पीएचसी परिसर में सैटेलाइट अस्पताल के संचालन और पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है। ऐसे में यहां सैटेलाइट अस्पताल खुलने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा।

मालाखेड़ा सीएचसी को मिलेगा नया भवन

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की कड़ी में मालाखेड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के लिए भी बड़ी पहल की गई है। वर्तमान में सीएचसी का भवन जर्जर अवस्था में है। स्वास्थ्य विभाग ने 832 लाख रुपए की लागत से नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। नए भवन में सीएचसी का संचालन होने से मरीजों के साथ-साथ चिकित्सा स्टाफ को भी बड़ी राहत मिलेगी और यहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जा सकेगा।

बगड़ तिराहा पर ट्रॉमा सेंटर का प्रस्ताव

स्वास्थ्य विभाग ने बगड़ तिराहा क्षेत्र में नए ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। विभागीय मानकों के अनुसार ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण की अनुमानित लागत 220 लाख रुपए बताई जा रही है।बगड़ तिराहा अलवर-भरतपुर हाइवे, अलवर-रामगढ़-फिरोजपुर हाइवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के लिंक रोड के बीच स्थित है। इस कारण यहां ट्रॉमा सेंटर की मांग लंबे समय से की जा रही है। ट्रॉमा सेंटर के संचालन से सड़क हादसों में घायल मरीजों को गोल्डन ऑवर में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा, जिससे कई जानें बचाई जा सकेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 11:35 am

Published on:

03 Feb 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / शहर को मिल सकती है एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इन कार्मिकों को एक साल तक मिलता रहा ज्यादा डीए, अब होगी वसूली 

अलवर

महाशिवरात्रि पर शिवालयों में गूंजेगा बम बम भोले,होली के बिखरेंगे रंग

अलवर

वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का निजी खर्च से किया समाधान, मोहल्लेवासियों ने दिखाई एकजुटता

अलवर

इन 86 बांधों की सफाई व मरम्मत पर खर्च होंगे 55.26 करोड़ रुपए

अलवर

अलवर में कैफे पर पुलिस की दबिश, 8 युवक गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.