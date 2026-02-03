वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का निजी खर्च से किया समाधान, मोहल्लेवासियों ने दिखाई एकजुटता

जैसे ही वार्ड में पानी की आपूर्ति शुरू हुई, खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर भीम पार्षद और हेमंत पार्षद की मौजूदगी में मोहल्ले में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। वार्डवासी महेंद्र, नरेंद्र जोशी, अरविंद यादव और कासम खान ने बताया कि नगर पालिका को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अंततः वार्डवासियों के आग्रह पर राजेश गुर्जर ने अपनी बोरिंग से पीने का पानी देने की सहमति दी। इस पहल को स्थानीय लोगों ने सामाजिक सहयोग की मिसाल बताया।