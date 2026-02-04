4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

1.21 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, निवेश सिर्फ 10 हजार 590 करोड़ रुपए 

Rising Rajasthan Global Investment Summit राज्य सरकार ने 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 04, 2026

representative picture

Rising Rajasthan Global Investment Summit राज्य सरकार ने 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। इसका मकसद था कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार का यह सपना अधूरा नजर आ रहा है।

अलवर में इस समिट के बाद अब तक 26 विभागों में एक लाख 21 हजार करोड़ रुपए के 714 एमओयू हुए, लेकिन धरातल पर 10 हजार 590 करोड़ रुपए 168 में काम ही शुरू हो पाए हैं। यही नहीं इसमें भी केवल 66 उद्योगों में ही उत्पादन शुरू हो सका है।

उद्योग विभाग के साथ भी कुल 43 एमओयू में 29 धरातल पर आ गए हैं, जबकि 14 में उत्पादन शुरू हो गया है। करीब 141 करोड़ रुपए के उद्योग विभाग के एमओयू हुए हैं।

17,865 को मिलना है रोजगार

राज्य सरकार के राज निवेश पोर्टल पर प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इन प्रस्तावों के जरिए एमओयू किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग की मानें तो इन सभी उद्योगों में 17 हजार 865 को रोजगार मिलना है, लेकिन अभी तक 1672 को ही रोजगार मिल पाया है।

यह आ रही है समस्या

दरअसल, ज्यादा एमओयू में जमीन की डिमांड की गई है। उद्योगपतियों को जमीनें पसंद नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा है। ऐसे में यहां नॉन पॉल्यूटेड उद्योगाें को ही स्वीकृति मिल रही है। यही वजह है कि केवल एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे ही उद्योग ही यहां स्थापित हो पा रहे हैं।
मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड ही नहीं

जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड खत्म हो चुके हैं। ऐसे में कई उद्योगपतियों को निराशा हाथ लगी है। कठूमर के रूंध सौंकरी में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें 123 भूखंड हैं। यहां उद्योगपतियों को जमीनें दी जा रही हैं। अब तक रीको ने यहां चार भूखंड अलॉट किए हैं।

एमओयू लगातार हो रहे हैं। उद्योगपतियों की डिमांड के अनुसार उन्हें भूखंड भी दिखाए जा रहे हैं। कई उद्योगों ने उत्पादन भी शुरू हो गया है - संजय प्रधान, महाप्रबंधक, उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 1.21 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, निवेश सिर्फ 10 हजार 590 करोड़ रुपए 
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैंसर के हालात चिंताजनक, 15 हजार से ज्यादा मरीज जूझ रहे

अलवर

इस महीने करीब एक दर्जन शादी के शुभ मुहूर्त, ग्लोबल कनेक्शन से बढ़ी डिमांड

अलवर

Alwar News: ऑटो पार्ट्स उद्योग को मिली संजीवनी, हर साल 15 करोड़ रुपए का माल अमरीका होता था सप्लाई

अलवर

ईडी के शिकंजे में बलजीत यादव… रात 8 बजे कार को टोल प्लाजा पर रोका, जयपुर में दिखाई गिरफ्तारी

अलवर

World Cancer Day: तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ, शुरुआत में लक्षण पहचाने तो बचे जान   

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.