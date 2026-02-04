1.21 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, निवेश सिर्फ 10 हजार 590 करोड़ रुपए 

Rising Rajasthan Global Investment Summit राज्य सरकार ने 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। इसका मकसद था कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार का यह सपना अधूरा नजर आ रहा है।



अलवर में इस समिट के बाद अब तक 26 विभागों में एक लाख 21 हजार करोड़ रुपए के 714 एमओयू हुए, लेकिन धरातल पर 10 हजार 590 करोड़ रुपए 168 में काम ही शुरू हो पाए हैं। यही नहीं इसमें भी केवल 66 उद्योगों में ही उत्पादन शुरू हो सका है।