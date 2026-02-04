ईडी के शिकंजे में बलजीत यादव… रात 8 बजे कार को टोल प्लाजा पर रोका, जयपुर में दिखाई गिरफ्तारी

अलवर. पूर्व विधायक बलजीत यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की एक टीम ने मंगलवार रात को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास से बलजीत यादव को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि बलजीत को जयपुर ले जाया गया है, जहां पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार रात करीब 8 बजे ईडी की टीम 4-5 गाड़ियों में आई। साथ में सीआरपीएफ के जवान थे। दिल्ली की ओर से आ रही बलजीत यादव की कार को टोल प्लाजा पर रोका गया। उन्हें टोल प्लाजा के एक ऑफिस में ले जाया गया और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद टीम बलजीत को अपनी गाड़ी में बैठाकर जयपुर रवाना हो गई। हालांकि ईडी की ओर से देर रात तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी मीडिया को नहीं दी और न ही कोई प्रेसनोट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सरकारी स्कूलों में विधायक निधि (एमएलए फंड) से खेल सामग्री वितरण में कथित बड़े घोटाले से जुड़ी है। आरोप है कि बलजीत यादव के विधायक काल (वर्ष 2018-2023) में बहरोड़ क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में खेल उपकरण (क्रिकेट किट, स्पोर्ट्स सामग्री आदि) की आपूर्ति में अनियमितताएं बरती गईं। विभिन्न फर्मों ने बाजार मूल्य से ढाई गुना तक अधिक कीमत पर सामान सप्लाई किया। कुल घोटाले की राशि 3.72 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सामग्री की गुणवत्ता भी घटिया बताई गई, जबकि भुगतान विधायक कोष से किया गया।